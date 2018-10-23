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Qualcomm анонсировала новый процессор для мобильных устройств среднего уровня
08:49 23.10.2018 |
Компания Qualcomm Technologies анонсировала новый процессор для мобильных устройств: изделие получило название Snapdragon 675.
Чип рассчитан прежде всего на смартфоны среднего уровня. Утверждается, что решение наделит такие аппараты улучшенными игровыми возможностями и функциями на основе искусственного интеллекта (ИИ).
Для процессора предусмотрена 11-нанометровая технология производства. Его основу составляют восемь вычислительных ядер Qualcomm Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц.
В составе графической подсистемы задействован ускоритель Qualcomm Adreno 612 GPU. Конфигурация включает цифровой сигнальный процессор Qualcomm Hexagon 685 DSP и процессор обработки изображений Qualcomm Spectra 250L.
Говорится о поддержке дисплеев с разрешением до 2520 × 1080 точек, а также 25-мегапиксельных камер или сдвоенных камер с 16-мегапиксельными сенсорами.
За ускорение ИИ-операций отвечает движок Qualcomm AI Engine. Интегрированный модем Qualcomm Snapdragon X12 LTE теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 600 Мбит/с и передавать информацию со скоростью до 150 Мбит/с.
Среди прочего упомянута поддержка беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac Wave 2 и Bluetooth 5.0, спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС/Beidou/Galileo, технологии NFC и системы быстрой подзарядки Qualcomm Quick Charge 4+.
Коммерческие устройства на платформе Snapdragon 675 появятся в первом квартале следующего года.
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