Samsung Galaxy S10 сможет распознавать отпечатки пальцев в любой точке экрана

На прошлой неделе появилось подтверждение того, что компания Samsung должна использовать подэкранный дактилоскопический датчик в своем флагманском смартфона Samsung Galaxy S10.

Напомним, эта информация появилась в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Зарегистрированный компанией Samsung патент указывает на то, что подэкранный сканер отпечатков пальцев в новом флагмане Samsung будет работать только в небольшой нижней части дисплея. Кроме того, эта область будет чувствительной к силе нажатия.

Однако теперь появилась информация о еще одном патенте, который был зарегистрирован компанией Samsung на прошлой неделе. В нем говорится о том, что подэкранный сканер отпечатков пальцев будет работать по всей поверхности дисплея. Для этого используется энергоэффективный процессор, который позволяет повысить яркость дисплея в месте прикосновения, после чего сканер трижды снимает отпечаток пальца для большей точности.

Несколько неожиданным выглядит вырез под фронтальную камеру, которого не было и не ожидается в смартфонах Samsung. Однако схематические изображения в патентах часто имеют мало общего с реальностью.