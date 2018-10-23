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Samsung показала экран без «брови» для флагманского Galaxy S10
13:37 22.10.2018 |
Компания Samsung Display провела небольшую конференцию 2018 Samsung OLED Forum для избранных заказчиков в Китае.
На мероприятии производитель рассказал о новых технологиях для экранов, которые позволят убрать под дисплей разного рода датчики, от дактилоскопического до камер, вместо того, чтобы использовать для этого уловки вроде выреза или выдвигающихся модулей.
В данном направлении Samsung получила довольно много патентов, а теперь приходит время воплощения технологий в реальных устройствах. Весьма велика вероятность, что первым таким устройством станет флагманский смартфон Galaxy S10, чей анонс ожидается в начале 2019 года. Радует, что Samsung не собирается уподобляться другим производителям и наделять свои флагманы не слишком удобными вырезами, «бровями» и «чёлками».
Новая технология экранов позволит даже передавать звук. Правда, есть и минусы. Судя по всему, в ней не предусмотрена поддержка трёхмерного сканирования лиц, вроде Face ID у Apple. Распознавание радужки глаза, которое использует Samsung в своих флагманах, безопаснее, но распознавание лиц срабатывает быстрее и точнее даже в условиях плохой освещённости.
Ранее уже сообщалось, что в 2020 Samsung выпустит смартфон с камерой, расположенной под экраном. Теперь есть вероятность, что это произойдёт на год раньше. Также в сети появлялись фото «исчезающей» камеры, встроенной под экран Galaxy S10.
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