Samsung показала экран без «брови» для флагманского Galaxy S10

Компания Samsung Display провела небольшую конференцию 2018 Samsung OLED Forum для избранных заказчиков в Китае.

На мероприятии производитель рассказал о новых технологиях для экранов, которые позволят убрать под дисплей разного рода датчики, от дактилоскопического до камер, вместо того, чтобы использовать для этого уловки вроде выреза или выдвигающихся модулей.

В данном направлении Samsung получила довольно много патентов, а теперь приходит время воплощения технологий в реальных устройствах. Весьма велика вероятность, что первым таким устройством станет флагманский смартфон Galaxy S10, чей анонс ожидается в начале 2019 года. Радует, что Samsung не собирается уподобляться другим производителям и наделять свои флагманы не слишком удобными вырезами, «бровями» и «чёлками».

Новая технология экранов позволит даже передавать звук. Правда, есть и минусы. Судя по всему, в ней не предусмотрена поддержка трёхмерного сканирования лиц, вроде Face ID у Apple. Распознавание радужки глаза, которое использует Samsung в своих флагманах, безопаснее, но распознавание лиц срабатывает быстрее и точнее даже в условиях плохой освещённости.

Ранее уже сообщалось, что в 2020 Samsung выпустит смартфон с камерой, расположенной под экраном. Теперь есть вероятность, что это произойдёт на год раньше. Также в сети появлялись фото «исчезающей» камеры, встроенной под экран Galaxy S10.