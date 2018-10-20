Финансовые новости
- |
- 20.10.18
- |
- 02:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Наушники Google Pixel Buds больше не являются единственным устройством с поддержкой перевода речи в реальном времени
23:23 19.10.2018 |
Беспроводные наушники Google Pixel Buds, вышедшие в прошлом году, оказались не самыми удачными. На этом фоне весьма странно, что Google на прошедшем мероприятии не представила новую модель.
Как бы там ни было, у Pixel Buds была одна уникальная особенность. Наушники поддерживали функцию перевода речи с иностранного языка на родной для пользователя в реальном времени. Теперь эта функция больше не является эксклюзивом для Pixel Buds.
Google сообщила, что такой перевод доступен с любыми наушниками, поддерживающими Google Assistant, а также со смартфонами на Android. Переводчик поддерживает 40 языков, среди которых есть и русский.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина и МВФ договорились о новой программе stand-by на $3,9 млрд – МВФ
|Федерация импотентов. Почему в Украине так и не появились сильные профсоюзы
|Цена на газ для населения вырастет на 23,5% с 1 ноября, - Гройсман
|СЕТАМ провел первые электронные земельные торги
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Наушники Google Pixel Buds больше не являются единственным устройством с поддержкой перевода речи в реальном времени
|Lenovo K5s: недорогой смартфон с четырьмя камерами
|Китай к 2020 году запустит на орбиту спутник-отражатель для ночного освещения городов
|Инвесторы увидели слишком много рисков для «Яндекса» в случае покупки его доли Сбербанком
|Uber начал предоставлять в аренду грузовые автомобили
|E Ink разработала технологию беспроводного питания дисплеев на «электронных чернилах»
Это интересно
|Дешевый смартфон Lenovo K5 Pro получил 6 ГБ ОЗУ, качественные камеры, стереодинамики и емкий аккумулятор
|Check Point: уровень скрытого майнинга на устройствах Apple вырос на 400%
|Компания Volkswagen представила прототип светотехники будущего
|Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую личными данными украинцев
|Смартфоны на Android подорожают для европейцев - Google хочет брать деньги за установку своих сервисов
|EBay подала в суд на Amazon
|Раскрыт BMW X7 — гигантский семиместный кроссовер