Наушники Google Pixel Buds больше не являются единственным устройством с поддержкой перевода речи в реальном времени

Беспроводные наушники Google Pixel Buds, вышедшие в прошлом году, оказались не самыми удачными. На этом фоне весьма странно, что Google на прошедшем мероприятии не представила новую модель.

Как бы там ни было, у Pixel Buds была одна уникальная особенность. Наушники поддерживали функцию перевода речи с иностранного языка на родной для пользователя в реальном времени. Теперь эта функция больше не является эксклюзивом для Pixel Buds.

Google сообщила, что такой перевод доступен с любыми наушниками, поддерживающими Google Assistant, а также со смартфонами на Android. Переводчик поддерживает 40 языков, среди которых есть и русский.