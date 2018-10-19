Lenovo K5s: недорогой смартфон с четырьмя камерами

Компания Lenovo продолжает расширять ассортимент смартфонов: очередной новинкой стала модель начального уровня K5s, которая поступит в продажу по ориентировочной цене от 115 долларов США.

Аппарат получил дисплей формата HD+ с разрешением 1440 × 720 точек и соотношением сторон 18:9. Применена матрица IPS размером 5,7 дюйма по диагонали. Вырез в верхней части экрана не предусмотрен.

Лицевая камера выполнена в виде сдвоенного блока с сенсорами на 13 млн и 5 млн пикселей. Сзади также установлена двойная камера на основе датчиков с 13 млн и 5 млн пикселей. Кроме того, в тыльной части размещён сканер отпечатков пальцев.

В качестве аппаратной платформы выбран процессор MediaTek Helio P22. Он содержит восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE. Чип функционирует в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти.

Смартфон получил флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт, контроллеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1, порт Micro-USB 2.0, приёмник GPS и гнездо для наушников 3,5 мм.

Применена операционная система Android 8.1 Oreo. Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мА·ч. Устройство весит 155 граммов, имея габариты 153,8 × 72,9 × 7,95 мм.