Капитализация "Яндекса" с утра в пятницу продолжала падать на фоне новостей о желании Сбербанка стать крупным акционером технологической компании. По информации источников газеты "Ведомости", речь может идти о вариантах от приобретения не менее 30% до получения контроля над компанией. И хотя Сбербанк выступил с опровержением, на Московской бирже акции "Яндекса" успели подешеветь на 10%, на Нью-Йоркской - почти на 18%. Капитализация компании на бирже в Москве потеряла почти 87 миллиардов рублей, на Нью-Йоркской - 2 миллиарда долларов.

Инвесторы увидели слишком много рисков для "Яндекса" в случае покупки его доли Сбербанком, именно поэтому стали так резко распродавать акции технологической компании, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. И хотя в общем-то сделка оказала бы позитивный эффект на деятельность обеих компаний, инвесторов испугала перспектива огосударствления "Яндекса" и потенциальная смена руководства. В любом случае, в ближайшее время закрытия сделки ждать не стоит, а значит, хоть акции "Яндекса" и будут волатильны еще какое-то время, вскоре они отыграют свое падение.

РИСКОВАННЫЕ СЛУХИ

По мнению аналитика "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, после опубликованных слухов появилось несколько причин для распродажи акций технологической компании. Во-первых, риск попадания "Яндекса" под секторальные санкции по аналогии со Сбербанком. Во-вторых, риск ухода с постов в "Яндексе" ключевых топ-менеджеров в случае получения контроля со стороны государства. В-третьих, угроза оттока пользователей из-за огосударствления компании и повышенный риск коррупции.

"Рисков становится больше, а чем больше риск, тем больше требования к доходности и, соответственно, ниже цена актива", - объясняет он.

Пока существующая акционерная структура "Яндекса" предполагает контроль со стороны нынешнего руководства, замечают аналитики "Уралсиба". Структура капитала "Яндекса" традиционно для технологических компаний включает в себя акции двух видов. Акции класса "А" дают один голос на акцию, акции класса "B" - десять голосов. На 15 февраля 2018 года, как следует из годового отчета, основателю компании Аркадию Воложу принадлежало 397 тысяч акций класса "А" и 33,5 миллиона акций класса "B", что соответствует 10,35% акционерного капитала и 49,23% голосующих акций.

Однако Сбербанк с 2009 года обладает "золотой акцией" поисковика, которая дает право накладывать запрет на продажу 25% доли компании, что уже осложняет вхождение в "Яндекс" иностранцам на высоких правах, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

"Формально "Яндекс" и так достаточно пропитан отношениями со Cбербанком, и вхождение последнего в его основной капитал может оправдываться только какой-то мощной политической волей, чтобы сделать поисковик очередной сильнейшей компанией с госучастием", - полагает он.

По его мнению, госрегулирование впоследствии может серьезно пошатнуть как мировую, так и внутреннюю репутацию "Яндекса", что может вызвать смену действующего руководства и смену общего курса интернет-гиганта. Разумеется, рынок реагирует на такие риски негативно, подчеркивает Жарский.

ВЫСОКАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ СОХРАНИТСЯ

Даже теоретическая возможность смены контроля над "Яндексом" и отхода Воложа от управления означает серьезные риски изменения бизнес-модели компании и будет восприниматься рынком крайне негативно, считают эксперты "Уралсиба". Поэтому до появления определенности в вопросе возможной смены контроля высокая волатильность котировок "Яндекса" в ближайшее время сохранится.

Интерес Сбербанка к "Яндексу" понятен: недавно глава госбанка Герман Греф в очередной раз заявил, что Сбербанк должен превратиться в универсальную технологическую компанию, а "Яндекс" - один из крупнейших и лучших активов в российском высокотехнологичном секторе, замечает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук. Однако в случае сделки со Сбербанком, "Яндекс" может оказаться в поле внимания Минфина США - показательно, что реакция на слухи о сделке на NASDAQ была нервознее, чем на Московской бирже.

По мнению эксперта, в случае сделки акции "Яндекса" заметно потеряют привлекательность для инвесторов. Однако если все же сделка не состоится, акции технологической компании быстро восстановят потери.

По мнению аналитиков Альфа-банка, рынок чрезмерно эмоционально отреагировал на появившуюся информацию. Они ожидают, что сегодня акции "Яндекса" восстановятся в цене. Тем не менее, эксперты предпочитают занять выжидательную позицию в данный момент.

В СЛУЧАЕ СДЕЛКИ

При этом если сделка будет заключена, то она станет несущественной для Сбербанка, но значительной для "Яндекса", полагают в Альфа-банке. Вчера на закрытии рынка 30% акций "Яндекса" оценивалось примерно в 2,9 миллиарда долларов, что эквивалентно менее 1% активов Сбербанка, что непринципиально для кредитного учреждения. Возможно, это вариант реинвестирования средств госбанка от продажи за 3,4-3,7 миллиарда долларов турецкой дочки DenizBank, так как это укладывается в рамки долгосрочной цифровой стратегии Сбербанка, считают аналитики.

По их оценке, сделка может быть структурирована как дополнительный выпуск акций, обратный выкуп или продажа доли мажоритарным акционером. Эксперты указывают на длительное сотрудничество "Яндекса" и Сбербанка: помимо "золотой акции", купленной в 2009 году, госбанку с 2012 года принадлежит 75% акций "Яндекс.Деньги". Также в апреле 2018 года "Яндекс" и Сбербанк создали СП в области e-commerce на базе "Яндекс.Маркета".

И хотя сотрудничество с крупнейшим российским банком принесет "Яндексу" позитивный синергический эффект, аналитики предупреждают о рисках изменения в стратегии и корпоративном управлении. Тем не менее, они очень сомневаются, что сделка может быть закрыта в ближайшее время.