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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

E Ink разработала технологию беспроводного питания дисплеев на «электронных чернилах»

На одном из недавних отраслевых мероприятий исполнительный директор тайваньской компании E Ink Holding (EIH) сообщил, что эра Интернета вещей обещает придать одноимённой технологии второе дыхание. Вопреки ранним заявлениям о ненадобности экранов для вещей с подключением к Интернету всё оказалось совсем не так. Практика показала, что сфера IoT приветствует наличие дисплея едва ли не во всех областях применения: в быту, в магазинах, в медицине, в транспорте, в образовании, в виде элементов одежды и во многих других случаях использования вещей с подключением. Другое дело, что не все дисплеи одинаково полезны.

 Пример этикетки с экраном E Ink с питанием по RFID (NFC)

Экраны E Ink на «электронных чернилах» - это наиболее подходящий выбор для сферы IoT. Они потребляют энергию только в момент перерисовки изображения на экране и могут неделями и даже месяцами показывать статичную картинку без необходимости подачи питания. Вещи с подключением априори заточены на минимальное потребление, поэтому дисплеи E Ink органично впишутся в новую экосистему.

Более того, дисплеи E Ink и устройства IoT с ними могут работать без батарейного или стационарного питания - исключительно на получении энергии беспроводным методом. В компании давно работают в этом направлении и готовы представить соответствующие разработки. Уточним, речь идёт не о передаче питания индуктивным методом на небольшом расстоянии, что уже реализовано в беспроводных зарядных устройствах для смартфонов, а о передаче энергии радиосигналом (например, RFID или NFC) или о получении энергии из окружающего радиочастотного «мусорного» излучения. Увы, компания пока не раскрывает деталей.

Отдельно глава E Ink Holding поделился информацией о планах запуска в массовое производство условно полноцветных дисплеев Advanced Color ePaper (ACeP). В настоящий момент дисплеи ACeP поставляются партнёрам компании в виде ознакомительных образцов для оценки их возможностей. Массовое производство экранов ACeP компания E Ink рассчитывает начать в конце текущего года или в начале нового года.

 20-дюймовый дисплей E Ink Advanced Color ePaper (ACeP)

Напомним, дисплеи ACeP способны отображать восемь основных цветов и 32 тыс. оттенков. В основе разработки лежат микрокапсулы с пигментами четырёх цветов: белым, пурпурным, жёлтым и голубым. Тем самым цвет меняется в каждой точке дисплея, что сулит высокое разрешение картинки. Правда, из-за этого время обновления таких дисплеев упало с долей секунды до двух секунд. Поэтому технология ACeP малопригодна для производства электронных книг, хотя в виде информационных табло обещает найти широкое применение. Как и для чёрно-белых экранов E Ink, цветные экраны ACeP также не требуют постоянного питания для показа изображения.
По материалам: 3DNews
 

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