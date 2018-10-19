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Samsung представила свой первый компьютер с Windows 10 и однокристальной системой Snapdragon 850
21:51 18.10.2018 |
Спустя пару недель после анонса гибридного планшета Microsoft Surface Pro 6 компания Samsung представила свой ответ на него - Galaxy Book 2. Планшет стал первым ПК компании так называемой категории Always Connected, он сочетает операционную систему Windows 10 с процессором Qualcomm Snapdragon 850.
Это второе после Lenovo Yoga C630 устройство на основе данной SoC. Планшет получил экран Super AMOLED диагональю 12 дюймов разрешением 2160 x 1440 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ на твёрдотельном накопителе, фронтальную камеру разрешением 5 Мп и тыльную камеру на 8 Мп.
Модем Snapdragon X20 обеспечивает гигабитное подключение к сотовым сетям по стандарту LTE, поддерживается Wi-Fi (802.11 ac). Есть два порта USB Type-C, слот для карточек microSD, разъём 3,5 мм для наушников. Время автономной работы составляет 20 часов при сохранении S-режима Windows 10.
В комплект с планшетом входят стилус S Pen и клавиатура. Продажи начнутся со 2 ноября по цене 1000 долларов.
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