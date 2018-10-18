Дешевый смартфон Lenovo K5 Pro получил 6 ГБ ОЗУ, качественные камеры, стереодинамики и емкий аккумулятор

Шестидюймовый экран новинки от Lenovo получил разрешение FHD+, он не имеет выреза. Несмотря на дешевизну, устройство оснащено стереодинамиками, а также емким аккумулятором на 4050 мА•ч, который позволяет смотреть видеоролики в онлайне в течение 16 часов.

За версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти просят 145 долларов, версия с 6 ГБ стоит 160 долларов, а за 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти придется заплатить 190 долларов. Смартфон доступен в черном и золотом цветах.

В качестве однокристальной системы выступает Qualcomm Snapdragon 636, смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой ZUI. Дактилоскопический датчик находится сзади.

Сдвоенная фронтальная камера имеет датчики изображения разрешением 16 и 5 Мп, она позволяет качественно размывать фон на портретных снимках. Основная камера получила такие же датчики изображения, а также поддержку технологии шумоподавления для получения качественных снимков в темное время суток.

В продажу устройство поступит 25 октября.