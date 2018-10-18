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Дешевый смартфон Lenovo K5 Pro получил 6 ГБ ОЗУ, качественные камеры, стереодинамики и емкий аккумулятор
15:06 18.10.2018 |
Шестидюймовый экран новинки от Lenovo получил разрешение FHD+, он не имеет выреза. Несмотря на дешевизну, устройство оснащено стереодинамиками, а также емким аккумулятором на 4050 мА•ч, который позволяет смотреть видеоролики в онлайне в течение 16 часов.
За версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти просят 145 долларов, версия с 6 ГБ стоит 160 долларов, а за 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти придется заплатить 190 долларов. Смартфон доступен в черном и золотом цветах.
В качестве однокристальной системы выступает Qualcomm Snapdragon 636, смартфон работает под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой ZUI. Дактилоскопический датчик находится сзади.
Сдвоенная фронтальная камера имеет датчики изображения разрешением 16 и 5 Мп, она позволяет качественно размывать фон на портретных снимках. Основная камера получила такие же датчики изображения, а также поддержку технологии шумоподавления для получения качественных снимков в темное время суток.
В продажу устройство поступит 25 октября.
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