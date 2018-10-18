Смартфоны на Android подорожают для европейцев - Google хочет брать деньги за установку своих сервисов

Похоже, одна из главных новостей года (а то и не одного) на рынке IT рискует остаться незамеченной, так как о ней написали далеко не все.

В июле текущего года Европейская комиссия оштрафовала Google за нарушение антимонопольного законодательства на 4,3 млрд евро. Суть нарушения Google, согласно мнению Еврокомиссии, заключалась в том, что компания, пользуясь доминирующим положением на рынке, навязывала пользователям Android свои сервисы. В частности, интегрированный поиск и браузер Chrome. Кроме того, что был наложен штраф, Google обязали исправить ситуацию.

В тот же день глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) опубликовал заявление по этому поводу. Кроме прочего, он отметил, что операционная система Android является бесплатной и на её разработку, поддержку и продвижение тратятся большие средства. Некоторые предустановленные сервисы Google на Android позволяют компании зарабатывать и восполнять затраты, а требование Еврокомиссии может нарушить этот баланс.

Собственно, это и произошло. Google опубликовала достаточно короткий и простой, но в то же время крайне важный для отрасли пресс-релиз. В нём сказано, что вследствие требований Еврокомиссии компания Google вынуждена изменить форму ведения бизнеса в Европе касательно операционной системы Android.

Если точнее, то это означает, что производителям устройств с Android придётся лицензировать сервисы Google, чтобы они были предустановлены на устройства. Проще говоря, производителям придётся платить за то, что все годы существования системы было бесплатным. Естественно, это скажется на цене устройств. Лицензировать придётся отдельно пакет приложений, включающий в том числе магазин Play Store, поисковую систему Google и браузер Chrome. При этом производители будут вольны выбрать не всё из этого списка.

Также теперь производители смартфонов и планшетов вольны выпускать устройства как с Play Store, так и одновременно с этим без него модифицированными версиями Android.

Правила будут действовать для всех смартфонов и планшетов, которые будут продаваться в Европейской экономической зоне. Они вступят в силу 29 октября текущего года. Само собой, финансовую сторону Google не раскрывает. На сколько подорожают устройства, пока можно лишь гадать.

Представитель Еврокомиссии отметил, что решение органа не обязывало Google начинать брать плату за свои продукты, однако на данный момент образовалась ситуация, когда именно Еврокомиссию будут винить за то, что устройства с Android стали дороже. Правда, Google отметила, что подала апелляцию на первое решение Еврокомиссии, так что, возможно, позже всё вернётся на круги своя.