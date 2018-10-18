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EBay подала в суд на Amazon
08:21 18.10.2018 |
EBay подала иск против Amazon в калифорнийском городе Санта-Клара, обвинив американского розничного гиганта в использовании незаконной тактики для привлечения продавцов.
В частности, в иске сообщается, что представители Amazon в течение последних нескольких лет неоднократно использовали внутреннюю систему сообщений eBay, чтобы связываться с крупными продавцами.
Предполагаемая схема использовалась десятками торговых представителей Amazon в США и за рубежом для привлечения продавцов с eBay с высоким рейтингом в Amazon. Свою платформу они, не особо маскируясь, называли при этом AMZ.
Ранее eBay направила Amazon письмо с требованием прекратить незаконную деятельность. Действия конкурента eBay называла "пугающими махинациями". В Amazon ответили, что начали "тщательное расследование".
Предполагаемые действия Amazon нарушают Калифорнийский закон о доступе к данным и противоречат пользовательским соглашениям Ebay.
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