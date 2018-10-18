Смартфон Lenovo K9: экран 5,7 дюйма, две сдвоенные камеры и SoC MediaTek Helio P22 при цене $123

Ассортимент недорогих смартфонов компании Lenovo пополнился моделью K9. Новинка пока представлена на рынке Индии, но не исключено, что география продаж будет шире.





Lenovo K9 должен привлечь внимание покупателей своей тыльной панелью, оформленную в духе флагманов Huawei. Это снаружи. А «изнутри» имеем среднеуровневые компоненты (при цене смартфона всего $123).

Lenovo K9 построен на однокристальной платформе MediaTek Helio P22, выпускаемой по технологическому процессу FinFET 12 нм. В состав этой SoC, напомним, входит восьмиядерный CPU ARM Cortex-A53 частотой 2,0 ГГц, GPU IMG PowerVR GE8320, модем LTE. Объем оперативной памяти составил 3 ГБ, объем встроенной флэш-памяти - 32 ГБ.

Несмотря на невысокую стоимость, смартфон получил две сдвоенные камеры. Что интересно, и во фронтальной, и в тыльной применяется тандем датчиков разрешением 5 и 13 Мп. Также в конфигурации устройства дактилоскопический датчик на тыльной панели, аккумуляторная батарея емкостью 3000 мА·ч, экран IPS диагональю 5,7 дюйма разрешением 1440 х 720 пикселей.

Lenovo K9 работает под управлением ОС Android 8.1. Габариты и масса устройства - 153,8 х 72,9 х 7,95 мм и 155 граммов.