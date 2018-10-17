Epson обвинили в саботаже чернильных картриджей сторонних компаний

Представители некоммерческой организации «Фонд электронных рубежей» (Electronic Frontier Foundation, EFF) направили письмо в Офис Генерального прокурора штата Техас с требованием обратить внимание на недобросовестную практику компании Epson, которая выводит из строя чернильные картриджи сторонних производителей с помощью кода, встроенного в обновления прошивки принтеров.

Своими действиями производитель вводит в заблуждение клиентов, сначала уверяя, что принтеры могут работать со сторонними картриджами, а затем саботируя последние спустя несколько месяцев во время обновления прошивки, считают специалисты. Данная практика не только наносит финансовый ущерб потребителям, которые вынуждены приобретать более дорогие картриджи Epson, но и представляет риск с точки зрения кибербезопасности, поскольку многие владельцы принтеров просто не устанавливают выпущенные производителем патчи из опасений, что они выведут картриджи из строя. Таким образом миллионы принтеров остаются уязвимыми к кибертакам, с помощью которых злоумышленники могут получить доступ к внутренним сетям организаций и похитить конфиденциальные сведения, например, секретную коммерческую информацию или персональные данные сотрудников.

Эксперты EFF назвали действия компании «вводящими в заблуждение, антиконкурентными и опасными» и призвали власти начать расследование по данному вопросу. Представители Epson пока никак не прокомментировали ситуацию.