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Огромный смартфон Huawei Mate 20X получил стилус
12:04 17.10.2018 |
В дополнение к смартфонам Mate 20 и Mate 20 Pro компания Huawei представила модель Huawei Mate 20X. Этот смартфон выделяется своими размерами и комплектуется стилусом.
Он унаследовал характеристики базовой модели Mate 20, но получил несколько важных отличий. Huawei Mate 20X получил экран OLED диагональю 7,2 дюйма, разрешением Full HD+ 1080 x 2244 пикселей с соотношением сторон 18,7:9. Ёмкость аккумулятора составила 5000 мА·ч.
Пользовательский интерфейс в горизонтальном режиме больше похож на планшетный. Поддерживается работа со стилусом Huawei M Pen, которым можно делать заметки и зарисовки, он распознаёт 4 096 уровней нажатия.
В остальном Huawei Mate 20X повторяет параметры своего меньшего собрата, за исключением тройной камеры с модулями на 40 Мп, ультраширокоугольным на 20 Мп и телефото 8 Мп.
Смартфон Huawei Mate 20X поступит в продажу в Европе по цене 899 евро за 6+128 ГБ. Продажи начнутся 26 октября.
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