Представлены умные часы Huawei Watch GT

Только в начале сентября исполнительный директор Huawei Devices Ричард Ю (Richard Yu) заявил, что его компания не планирует выпускать новые умные часы.





Через несколько недель появились слухи о Huawei Watch GT и сразу же стало понятно, что лидер Huawei просто хотел сыграть на эффекте неожиданности, однако у него это не получилось. Часы Huawei Watch GT были представлены вместе с флагманскими смартфонами Huawei Mate 20 и Mate 20 Pro, практически вся информация о которых была доступна задолго до официального анонса.

В качестве операционной системы Huawei Watch GT выступает LightOS - собственная разработка Huawei, которая решила не использовать Wear OS, как сообщалось ранее.

Часы построены на базе платформы ARM Cortex-M4, которая выделяется высокой производительностью и низким энергопотреблением. Емкость аккумулятора часов составит 420 мА•ч. Это позволяет часам работать до 30 дней, если использовать только получение уведомлений, но отключить GPS, датчик частоты сердечных сокращений и прочие умные функции. Если использовать датчик ЧСС и задействовать часы в ходе упражнений в течение полутора часов в неделю, то заряда хватит на две недели. Наконец, если не отключать GPS, постоянно мерить пульс и не отключать дисплей, то часы продержатся 22 часа. Магнитное зарядное устройство позволят зарядить устройство до 100% менее чем за 2 часа.

Корпус устройства выполнен из нержавеющей стали марки 316L, а безель является керамическим. Часы способны выдержать статическое давление 50-метрового водяного столба (водонепроницаемость 5 АТМ).

Экран AMOLED имеет диаметр 1,39 дюйма при разрешении 454 х 454 пикселя. Датчик частоты сердечных сокращений является оптическим, он включает шесть светодиодов. Фирменная технология Huawei Truseen 3.0 позволит максимально точно считывать пульс, заставляя датчик работать все точнее с каждым разом.

В оснащение Huawei Watch GT входят акселерометр, гироскоп, геомагнитный компас, часы могут выполнять традиционные для умных часов функции, контролировать пройденное расстояние, расход калорий, качество сна.

Huawei Watch GT Sport и Watch GT Classic оценены в 199 и 249 евро соответственно.