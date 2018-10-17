Palm вернулась к жизни с миниатюрным смартфоном-компаньоном на базе Android

После перерыва в несколько лет представлен первый смартфон под торговой маркой Palm. Его анонсировала молодая одноимённая компания из Калифорнии, получившая права на бренд от китайской TCL.

Основателями стартапа Palm стали выходцы из компании Samsung Денис Милосески (Dennis Miloseski) и Говард Нук (Howard Nuk), бывшие вице-президентами по дизайну. Производителем смартфона станет всё та же TCL.

Смартфон имеет размеры 96,6 x 50,6 x 7,4 мм и весит 62,5 г. Он получил экран диагональю 3,3 дюйма разрешением HD и плотностью пикселей 445 точек на дюйм, основную камеру с датчиком разрешением 12 Мп и селфи-камеру на 8 Мп. В основу легла простенькая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 435, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти.

По словам компании, смартфон сможет работать целый день на одном заряде аккумулятора ёмкостью 800 мА·ч.

Дактилоскопического датчика не предусмотрено, но смартфон может идентифицировать пользователя по его лицу. Смартфон защищён от воздействия воды и пыли в соответствии с требованиями уровня IP68.

На смартфон установлена операционная система Android 8.1 Oreo, доработанная компанией для небольшого экрана. Смартфон поддерживает работу с голосовым помощником Google Assistant и способен синхронизироваться с «большим» смартфоном, даже если тот остался дома, а пользователь уехал с Palm. Мини-смартфон не получит собственного номера, а будет использовать номер основного смартфона. По задумке разработчиков, это позволит легко переключаться с устройства на устройство.

Смартфон Palm начнёт продаваться в ноябре по цене 350 долларов. Как отмечается на официальном сайте, в нём используется несъёмная nano-SIM, он будет доступен только у американского оператора Verizon.



