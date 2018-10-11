Samsung представила первый смартфон с четырьмя основными камерами

Galaxy A9 - это первый в мире смартфон, оборудованный четырьмя основными камерами. Samsung заявляет, что аппарат позволяет создавать фотографии любой сложности - от неповторимого селфи до идеальных панорамных снимков.





Четверная камера объединяет модули с 24 млн (f/1,7), 5 млн (f/2,2), 10 млн (f/2,2) и 8 млн (f/2,4) пикселей. Таким образом, суммарное разрешение использованных сенсоров составляет 47 млн пикселей. Говорится о наличии широкоугольного объектива (120 градусов) и двукратного оптического зума.

«Galaxy A9 позволяет легко делать динамичные и эффектные фото. Четыре объектива помогут раскрыть творческий потенциал для создания уникальных снимков», - говорит Samsung.

Смартфон получил дисплей Full HD+ Super AMOLED Infinity размером 6,3 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 2220 × 1080 точек. Во фронтальной части установлена 24-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0.

Новинка несёт на борту процессор Snapdragon 660 разработки Qualcomm. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

В арсенале Galaxy A9 - 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, слот для карты microSD, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0 LE, порт USB Type-C, модуль NFC, приёмник GPS/ГЛОНАСС.

Аппарат имеет размеры 162,5 × 77 × 7,8 мм и весит 183 грамма. Установлен аккумулятор ёмкостью 3800 мА·ч. Операционная система - Android 8.0 (Oreo).

Рекомендованная стоимость устройства для европейской розницы составляет €599, продажи начнутся в следующем месяце, но только на некоторых рынках.