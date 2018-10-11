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Дебют игрового смартфона Razer Phone 2: чип Snapdragon 845 и 120-Гц дисплей
08:42 11.10.2018 |
Компания Razer представила игровой смартфон второго поколения, который поступит в продажу по ориентировочной цене 800 долларов США.
Аппарат Razer Phone 2 по сравнению с оригинальной моделью получил ряд улучшений. Так, IGZO-дисплей стал на 50 % ярче. Применена панель размером 5,72 дюйма по диагонали с разрешением 2560 × 1440 точек и частотой обновления 120 Гц. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 5.
Смартфон выполнен в соответствии со стандартом IP67, что означает защиту от влаги. На тыльной стороне корпуса красуется логотип Razer с подсветкой Chroma (16,8 млн цветовых оттенков).
Основой служит процессор Qualcomm Snapdragon 845 (2,8 ГГц) с графическим ускорителем Adreno 630. В системе охлаждения применена испарительная камера. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Гбайт.
Сзади установлена двойная камера с 12-мегапиксельными модулями (f/1,75 и f/2,6), системой фокусировки Dual PDAF и двойной светодиодной вспышкой. Разрешение фронтальной камеры - 8 млн пикселей.
Оснащение включает флеш-накопитель UFS вместимостью 64 Гбайт, слот microSD, фронтальные стереофонические динамики, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с поддержкой беспроводной подзарядки. Габариты составляют 158,5 × 78,99 × 8,5 мм. Операционная система - Android 8.1 Oreo.
Для новинки будут доступны различные аксессуары, включая защитные чехлы и станцию беспроводной зарядки Razer Phone 2 Wireless Charger.
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