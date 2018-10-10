Google Call Screen — функция для борьбы со спамом и для тех, кто не любит принимать звонки от неизвестных номеров

Вместе с новыми смартфонами Pixel компания Google также анонсировала и новую функцию Call Screen, которая первое время будет доступна исключительно на этих самых смартфонах. Возможно, позже, как это зачастую принято у Google, функция станет доступной для сторонних производителей.

Итак, Call Screen - это отчасти функция транскрибации, а отчасти - защита от спама. Суть функции проще всего понять из видео.





Как видим, функция позволяет пользователю при поступлении звонка от неизвестного абонента передать «бразды» Google Assistant, который представится звонящему и спросит, что тот хочет от пользователя. При этом сам пользователь будет видеть беседу ИИ и звонящего в виде текста.

Если пользователь поймёт, что звонок действительно важный, он сможет переключить вызов на себя. Также можно будет отклонить вызов или сразу пометить его, как спам.

Для смартфонов Pixel 3 и 3 XL новая функция будет доступна сразу, а в следующем месяце её получат другие модели Pixel. Судя по всему, изначально Call Screen будет работать только в США.