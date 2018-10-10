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Google Call Screen — функция для борьбы со спамом и для тех, кто не любит принимать звонки от неизвестных номеров
21:10 10.10.2018 |
Вместе с новыми смартфонами Pixel компания Google также анонсировала и новую функцию Call Screen, которая первое время будет доступна исключительно на этих самых смартфонах. Возможно, позже, как это зачастую принято у Google, функция станет доступной для сторонних производителей.
Итак, Call Screen - это отчасти функция транскрибации, а отчасти - защита от спама. Суть функции проще всего понять из видео.
Как видим, функция позволяет пользователю при поступлении звонка от неизвестного абонента передать «бразды» Google Assistant, который представится звонящему и спросит, что тот хочет от пользователя. При этом сам пользователь будет видеть беседу ИИ и звонящего в виде текста.
Если пользователь поймёт, что звонок действительно важный, он сможет переключить вызов на себя. Также можно будет отклонить вызов или сразу пометить его, как спам.
Для смартфонов Pixel 3 и 3 XL новая функция будет доступна сразу, а в следующем месяце её получат другие модели Pixel. Судя по всему, изначально Call Screen будет работать только в США.
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