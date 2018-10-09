Представлен смарт-дисплей Google Home Hub

Компания Google, как и ожидалось, представила свой первый смарт-дисплей - Home Hub. Это логичное расширение концепции умных динамиков. Как и прочие подобные устройства, Home Hub нацелен как на голосовое управление посредством Google Assistant, так и на управление подключёнными устройствами умного дома.





Один из вариантов, которые постоянно приводят в пример в качестве сценария использования подобных продуктов - кухонное устройство, на котором удобно будет читать или смотреть видео во время приготовления еды.

Дисплей характеризуется диагональю 7 дюймов. Также известно о динамиках мощностью 15 Вт. поддержке Bluetooth 5.0 и габаритах 178,5 х 118 х 67,3 мм.





Что интересно, у Home Hub нет камеры, то есть его нельзя использовать для видеозвонков, но при этом вы не будете переживать за то, что Большой Брат Google следит за вами. Также можно отметить наличие датчика освещённости, что будет удобно для такого устройства. В целом же большая часть особенностей заключена в ПО, а не в «железе». Из оставшегося можно отметить дизайн и различные цветовые варианты.

Предзаказать новинку можно уже сегодня по цене 150 долларов. В продаже появится 22 октября.