Facebook представила собственный умный дисплей для видеоконференций

Компания Facebook представила два собственных умных дисплея для видеозвонков. Модели называются Facebook Portal и Facebook Portal+.





Дисплеи получили камеры разрешением 12 Мп с системой искусственного интеллекта, отслеживающие движение пользователя по комнате, четыре микрофона и динамики. Изображение автоматически настраивается, чтобы в кадре были видны все участники. Поддерживается голосовое управление с помощью Amazon Alexa.

Одним нажатием можно полностью отключить камеру и микрофоны. Для большей безопасности есть специальная крышечка для камеры, в этом режиме остаётся возможность принимать входящие звонки, оповещения и использовать голосовые команды. Можно использовать элементы дополненной реальности благодаря платформе Spark AR, такие как анимированные маски.

Facebook Portal оснащается экраном диагональю 10,1 дюйма и разрешением 1280 х 800 пикселей, динамики на 10 Вт расположены понизу. Portal+ получил экран диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 x 1080 пикселей, динамики на 20 Вт. Экран может переключаться из вертикального режима в горизонтальный, и наоборот.

Устройства поддерживают Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) и Bluetooth 4.2. Они могут работать с музыкальными и видео потоковыми сервисами, такими как Spotify Premium, Pandora и iHeartRadio, а также Facebook Watch и некоторыми другими.

Facebook Portal предлагается по цене 199 долларов, а Portal+ - 349 долларов. На данный момент они доступны для предварительного заказа в США. Поставки начнутся в ноябре.