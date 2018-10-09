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Amazon научила голосовой помощник Alexa связывать разные умения
21:37 08.10.2018 |
Голосовой помощник Amazon Alexa явлеятся самым «способным» на рынке, если говорить о количестве умений, которые ему доступны. На данный момент количество умений составляет несколько тысяч, а количество разных моделей устройств с Alexa перевалило за 20 000.
И вот ра днях Amazon объявила, что она наделила Alexa способностью связывать умения между собой. Функцию назвали Skill Connections.
Функция, само собой, в первую очередь предназначена для разработчиков, которые будут добавлять её в свои умения, а уже после этого итоговый результат будет доступен пользователям.
В качестве примера Amazon говорит о покупке каких-либо билетов незадолго до начала мероприятия. В этом случае Alexa, понимая, что вам понадобится такси, сама может предложить его вызвать.
Skill Connections, к сожалению, не позволяет просто соединять любые подходящие умения. На данный момент вариантов для разработчиков немного. В частности, доступны функции печати компании HP (Epson и Canon на подходе), резервирование продуктов питания OpenTable и такси Uber. Но со временем количество компаний, а значит и умений, будет расти.
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