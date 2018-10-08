Google представил приложение для обхода блокировок

Чем больше ресурсов блокируется в стране, тем упорнее пользователи ищут способы обхода блокировок. На помощь им приходят крупные технологические гиганты, наподобие Google. Подразделение компании под названием Jigsaw представило новое приложение Intra для обхода государственной цензуры и защиты от атак на DNS.

При посещении какого-либо сайта понятный пользователям адрес меняется на IP-адрес, как правило, через небезопасное соединение. Это позволяет диктаторским режимам (например, Турции, ранее уже использовавшей данную технику) перехватывать запросы на доступ к ресурсу и либо останавливать их, препятствуя загрузке сайта, либо перенаправлять на поддельные страницы.

Intra пропускает все запросы и трафик приложений через зашифрованное соединение, благодаря чему сайты благополучно загружаются, а перенаправление на поддельные ресурсы не срабатывает. Приложение по умолчанию использует DNS-сервер, принадлежащий Google, однако при желании можно также воспользоваться DNS-сервером Cloudflare или другой компании.

Приложение Intra встроено в Android Pie, а также доступно для пользователей в странах со слаборазвитой экономикой, которые не могут позволить себе купить новое устройство.