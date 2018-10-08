Объем венчурных сделок в мире во II кв достиг рекордных $51 млрд - PwC

Количество венчурных сделок в мире во втором квартале 2018 года выросло на 17% в квартальном выражении, до более 3,5 тысячи, а объем глобального финансирования вырос до рекордного квартального уровня в 51 миллиард долларов, следует из исследования международной консалтинговой компании PwC и разработчика прикладных стратегий для бизнеса Strategy&.

"Количество сделок увеличилось на 17%, до рекордного показателя 3,564 тысячи сделки по всему миру. Объем глобального финансирования вырос на 6%, до 51 миллиарда долларов, что, по нашим данным, представляет собой самую большую квартальную сумму. Доля корпоративных инвестиций незначительно возросла (с 28% до 30%)", - говорится в документе.

Число "компаний-единорогов" (быстрорастущая технологическая непубличная компания с капитализацией свыше одного миллиарда долларов) за квартал увеличилось с 12 до 19 штук, указывается в исследовании. Причем в Азии их число резко возросло с 5 до 9 штук, в США - с 5 до 6 штук, а Европе - с 2 до 4 штук.

PwC указывает, что перспективными направлениями для инвестиций являются использование данных о клиенте платежных сервисов для разработки инструментов performance-маркетинга, развитие технологии блокчейн в сфере финуслуг, автоматизация рутинных задач интеллектуальной деятельности и развитие беспилотников на базе технологии компьютерного зрения.

В области цифровых технологий в здравоохранении в рассматриваемом квартале наибольший интерес со стороны инвесторов вызвали компании, занимающиеся телемедициной и приложениями в сфере психического здоровья.

"Основная возможность - профилактика, изменение образа жизни на основе данных, в основном генетических, и гибридных моделей взаимодействия пациента и поставщика медицинского сервиса, будь то медучреждение, страховая компания или цифровое приложение", - приводятся в сообщении слова партнера, управляющего директора Strategy& в РФ и Центральной и Восточной Европе Максима Ермилова.