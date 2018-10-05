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Представлен смартфон Nokia 7.1 на базе Android One с двойной камерой
14:23 05.10.2018 |
Новинка от Nokia получила дисплей PureDisplay Full HD+ (2280 × 1080 точек) размером 5,84 дюйма по диагонали. Защиту от повреждений обеспечивает стекло Corning Gorilla Glass 3. В верхней части экрана имеется вырез: в нём расположена 8-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0.
Двойная основная камера с оптикой ZEISS обеспечивает высокое качество снимков, а технология искусственного интеллекта помогает добавлять различные эффекты, используя дополненную реальность, маски и фильтры. В состав этой камеры входят модули с 12 млн пикселей (f/1,8) и 5 млн пикселей (f/2,4).
«Делайте эффектные реалистичные HDR-фото c помощью Nokia 7.1. Теперь можно делать более чёткие и резкие изображения повышенной яркости с большим диапазоном цветов и большей детализацией как в светлых, так и тёмных участках фотографии», - говорит разработчик.
«Сердце» смартфона - процессор Qualcomm Snapdragon 636 (восемь ядер Kryo 260, графический ускоритель Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE). За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3060 мА·ч.
Оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC, датчик внешнего освещения, датчик приближения, акселерометр (тpёxoceвoй), цифровой компас, гироскоп, сканер отпечатков пальцев (на задней стороне), слот microSD. Габариты составляют 149,7 × 71,18 × 9,14 мм, вес - 160 граммов.
Аппарат относится к устройствам Android One (применена операционная система Android 8.1 Oreo). Обещаны регулярные обновления безопасности и обновления ОС в течение двух лет.
Смартфон предлагается в версиях с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 32 и 64 Гбайт соответственно. Цена - 320 и 350 евро.
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