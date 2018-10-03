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Планшет Microsoft Surface Pro 6: чёрная отделка и 4-ядерные CPU
12:41 03.10.2018 |
Наряду с другими своими продуктами Microsoft решила обновить и главного представителя семейства продуктов Surface - эталонный гибрид планшета и ноутбука Surface Pro для платформы Windows 10. Прошло почти полтора года с момента последнего обновления Surface Pro, и сегодняшний анонс приносит процессоры Intel восьмого поколения Core i и новый вариант отделки - матовый чёрный (в дополнение к стандартному «платиновому»). Впервые Microsoft решила применить чёрное исполнение со времён Surface Pro и Pro 2.
Матовая чёрная отделка покрывает всю поверхность Surface Pro 6, и пользователь может, как обычно, подключать клавиатуры-чехлы других цветов. К счастью, цветовая гамма - не единственное новшество: глава подразделения Microsoft Surface Панос Панай (Panos Panay) говорит, что компания провела полную переработку внутренней конструкции Pro 6, чтобы улучшить отвод тепла. Вдобавок планшет Surface Pro 6 обзавёлся поддержкой четырёхъядерных процессоров и, как утверждает Microsoft, стал на 67 % мощнее предыдущей модели.
Новый внутренний дизайн также призван увеличить время работы от батареи. Microsoft говорит, что Surface Pro 6 может функционировать в течение 13,5 часов в автономном режиме (при просмотре видео). Несмотря на внутренний редизайн, внешний вид практически не изменился. Аппарат по-прежнему весит 0,8 кг, оснащается сенсорным 12,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2736 × 1824 (соотношение сторон 3:2), 8 или 16 Гбайт оперативной памяти. Объём твердотельного накопителя может варьироваться от 128 Гбайт до 1 Тбайт.
К сожалению, Surface Pro 6 получит те же средства подключения и внешний дизайн, что и предшественник, а значит, о портах USB-C следует забыть. Удивительно, что Microsoft по-прежнему избегает этого всё более популярного на мобильном рынке стандарта в своём флагманском планшете, в то время как добавила разъём USB-C и в Surface Go, и в Surface Book 2.
Среди портов по-прежнему присутствуют полноразмерный USB 3.0, Mini DisplayPort, Surface Connect, 3,5-мм гнездо для наушников, разъём Surface Type для клавиатуры и картовод MicroSDXC. Есть беспроводные модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, фронтальная 5-Мп камера с поддержкой видео 1080p и технологией распознавания лиц Windows Hello, тыльная 8-Мп камера с автофокусом, 1,6-Вт стереодинамики и два микрофона.
Microsoft заявила, что Surface Pro 6 поступит в американскую розницу 16 октября по цене от $899 за модель с процессором Core i5, 8 Гбайт ОЗУ и 128-Гбайт SSD. Предварительные заказы уже принимаются.
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