Huawei добавляет функцию SOS в свои смартфоны

Компания Huawei внедрит в свои смартфоны функцию SOS в ближайшее время. Об этом сообщается на официальной страничке EMUI в китайской социальной сети Weibo.

Функция появится в обновлённой фирменно оболочке EMUI 9.0. Первыми доступ к ней получат пользователи смартфонов Mate 10, Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design. Huawei ведёт работу и над другими смартфонами.

Для отправки «тревожного сигнала» пользователю понадобится пять раз подряд нажать кнопку включения. После этого информация будет отправлена в виде SMS на заранее установленный номер.

Пока не поддерживается отправка текущих географических координат пользователя в режиме реального времени, но Huawei планирует исправить эту недоработку.