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Facebook Manifold — сферическая камера с 16 датчиками Red Helium 8K
21:52 28.09.2018 |
Компания Facebook представила первый плод своего сотрудничества с Red Digital Cinema - камеру Manifold.
Как можно понять из изображений, это сферическая камера. Она нацелена не на потребителей, а на создателей контента. Как и во всех прочих подобных камерах, работает устройство за счёт множества датчиков изображения и специального ПО, которое правильно склеивает картинку.
В данном случае за аппаратную составляющую отвечали специалисты Red, поэтому картинка должна быть соответствующая. Если точнее, то Manifold получила 16 датчиков Red Helium 8K, которые способны снимать в разрешении 8K при 60 к/с. В качестве объективов используются Schneider с диафрагмой F/4.0.
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