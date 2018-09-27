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Facebook представила игровой VR-шлем
17:57 27.09.2018 |
Facebook анонсировала на конференции Oculus Connect шлем виртуальной реальности Oculus Quest, который появится в продаже весной следующего года. Цена должна составить $399.
Устройство в первую очередь ориентировано на игры. Ожидается, что к моменту релиза девайса будет доступно более 50 проектов. Девайс работает автономно. Он распознает в позиционировании в пространстве как контроллеров, так и непосредственно шлем. Для этого новинке не требуются дополнительные сенсоры - все благодаря широкоугольным камерам.
Разрешение дисплея для каждого глаза - 1600×1440 пикселей. Объем внутренней памяти составляет 64 ГБ.
Контроллеры по сравнению с джойстиками Oculus Rift слегка изменятся, но расположение кнопок останется прежним. Таким образом, разработчики смогут портировать компьютерные игры на шлем.
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