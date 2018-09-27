Vivo представила экранный дактилоскопический сканер нового поколения

Китайская компания Vivo провела пресс-конференцию, на которой в числе прочего была анонсирована новая технология снятия отпечатков пальцев через дисплей в смартфонах.

Речь идёт об экранном дактилоскопическом сканере четвёртого поколения. Утверждается, что данное решение обеспечивает увеличение скорости снятия отпечатков пальцев на 40 % по сравнению с технологией предыдущего поколения.

Кроме того, новый сканер лучше работает при ярком освещении. На разблокировку мобильного устройства требуется всего 0,35 секунды. Обеспечивается разрешение в 720 DPI (точек на дюйм)

Сообщается, что именно эта технология задействована в недавно анонсированном смартфоне Vivo X23.

Нужно отметить, что датчики отпечатков пальцев, рассчитанные на интеграцию непосредственно в область дисплея, постепенно завоёвывают рынок. По оценкам экспертов, в нынешнем году поставки экранных дактилоскопических сканеров могут достичь приблизительно 42 млн единиц. В 2019 году отгрузки таких решений окажутся на уровне 100 млн штук.

Пока основную массу экранных дактилоскопических сенсоров составляют изделия оптического типа. Более дорогие смартфоны комплектуются ультразвуковыми сканерами.