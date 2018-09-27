Сооснователь WhatsApp рассказал о давлении Цукерберга на мессенджер

Сооснователь WhatsApp Брайан Эктон рассказал о разногласиях с руководством Facebook, которые стали причиной его ухода из компании.

Об этом он рассказал в в интервью Forbes.

Он заявил, что Марк Цукерберг и операционный директор Facebook Шерил Сэндберг давили на него в вопросах монетизации мессенджера.

Эктон ушёл из Facebook в сентябре 2017 года, заявив, что хочет сосредоточиться на некоммерческих проектах. Сейчас он рассказал, что принял решение об увольнении, когда руководство Facebook начало ставить под сомнение разработанную им систему шифрования, которая могла стать помехой для монетизации мессенджера.

По словам Эктона, Facebook заинтересована в создании инструментов для бизнеса, которые позволили бы эффективнее общаться с клиентами и использовать данные пользователей WhatsApp для аналитики и таргетированной рекламы.

Эктон рассказал, что менеджеры Facebook обращались к нему с вопросами, как предложить компаниям-клиентам аналитику по аудитории месенджера, сохраняя при этом зашифрованную среду.

Сооснователь WhatsApp предложил другой путь монетизации мессенджера - взимать с пользователей "символическую плату" после того, как они израсходуют лимит бесплатных сообщений.

По его словам, Сэндберг отвергла предложение со словами, что подобную схему "не удастся масштабировать".

Facebook купила WhatsApp за 19 млрд долларов в 2014 году. Второй сооснователь WhatsApp Ян Кум объявил об уходе из Facebook в мае 2018 года, объяснив своё решение тем, что ему пора "двигаться дальше" и немного отдохнуть. О конфликте с руководством Facebook Кум не говорил.

Напомним, основатели фотосервиса Instagram, которым последние шесть лет владеет Facebook, объявили об уходе из компании.

Основатели Instagram не назвали причин отставки, но не исключено, как предполагают американские СМИ, что причиной ухода предпринимателей стали трения с руководством материнской компании.