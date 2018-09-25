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Microsoft добавила новые «умные» функции в Office
14:30 25.09.2018 |
Компания Microsoft представила новые функции для программного пакета Office на базе системы искусственного интеллекта.
Функция Ideas предлагает интеллектуальные советы в приложениях Office. В PowerPoint Ideas рекомендует дизайн, оформление и изображения. В Excel Ideas распознает тренды, предлагает таблицы и идентифицирует статистику в данных.
Также Excel научился преобразовывать ссылки в котировки акций и геоданные для создания интерактивных таблиц. Появилась функция для распознавания изображений и преобразования в таблицы Excel.
Функция Ideas станет доступна в Excel с 24 сентября, а затем появится в ознакомительном режиме в других приложениях, начиная с PowerPoint Online.
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