Финансовые новости
- |
- 25.09.18
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Создатели Instagram уходят из компании
08:13 25.09.2018 |
Основатели фотосервиса Instagram, которым последние шесть лет владеет Facebook, объявили об уходе из компании.
Отставка Кевина Систрома и Майка Кригера может больно ударить по самому Facebook, который в последнее время оказался в центре скандала с утечкой личных данных пользователей.
Предприниматели основали Instagram в 2010 году, а в 2012 году популярный сервис купил за миллиард долларов Facebook.
Аналитики называют Instagram одним из лучших, если не самым лучшим приобретением Марка Цукерберга и надеждой Facebook.
Основатели Instagram не назвали причин отставки, но не исключено, как предполагают американские СМИ, что причиной ухода предпринимателей стали трения с руководством материнской компанией.
По словам исполнительного директора Instagram Кевина Систрома, им нужен таймаут, чтобы вновь сосредоточиться на "любопытстве и креативности".
"Сейчас мы готовы к новой главе в нашей жизни. Чтобы создать что-то новое, нам нужно понять, что нас вдохновляет и сопоставить это с тем, что нужно миру. Вот этим мы и займемся", - сказал в заявлении Систром", - сказал Систром.
Цукерберг пожелал Систрому и Кригеру "всего хорошего", добавив, что с нетерпением будет ждать новые плоды их творчества.
После ухода основателей будущее фотоприложения туманно, пишет New York Times. Неясно, кто возглавит компанию, и удастся ли новому руководителю продолжить историю успеха бренда.
Не только Instagram
Весной этого года об уходе из одного из самых популярных в мире мессенджеров WhatsApp, с 2014 года принадлежащего Facebook, объявил создатель и руководитель сервиса Ян Кум.
Как писала Washington Post, у Яна Кума был затяжной конфликт с руководством Facebook: и Кум, и другой основатель WhatsApp Брайан Эктон были недовольны тем, как социальная сеть обходится с данными пользователей.
Бриллиант в короне
В апреле 2012 года Facebook приобрел Instagram за миллиард долларов.
Систром говорил тогда, что решение о продаже компании было легким. "Бесконечно много примеров того, как Facebook помог нам развиваться и расти дальше", - говорил он.
Число пользователей Instagram превышает 1 млрд человек. Благодаря молодой аудитории фотосервиса Facebook сумел восполнить потери, которые понесла сеть от оттока пользователей в сеть Snapchat.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАПК запустило модуль автоматической проверки е-деклараций
|Принуждение к миротворцам. Зачем Волкер тащит в Украину сербов и турок
|Кінець договору про дружбу з РФ: чому не треба боятися називати речі своїми іменами
|Эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины на 2018г до 3,1% и на 2019г до 3% - МЭРТ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Сервис BlaBlaCar впервые стал прибыльным
|Microsoft добавила новые «умные» функции в Office
|Shazam скоро перестанет показывать рекламу
|Создатели Instagram уходят из компании
|В Fujitsu разработан алгоритм сжатия изображений в 1000 раз
|Peugeot 508 и 3008 стали подзаряжаемыми гибридами
Это интересно
|В США вынесен приговор создателю «VirusTotal для киберпреступников»
|Amazon может открыть 3000 магазинов без кассиров к 2021 году
|Porsche отказывается от дизеля
|Украинец собрал на Kickstarter $186 тыс на производство наушников
|Против Ryanair открыли дело из-за требования платить за ручную кладь
|Amazon представила умную колонку Echo Show второго поколения
|Представлен большой кроссовер Seat