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В Fujitsu разработан алгоритм сжатия изображений в 1000 раз
21:28 24.09.2018 |
Компания Fujitsu разработала технологию сжатия изображений, которая позволит передавать изображения с движущихся транспортных средств, таких как самоуправляемые автомобили, в центры обработки данных для получения обратной связи в режиме реального времени. Как утверждается, размер изображения, сжатого по новому алгоритму, составляет всего 0,1% первоначального размера, то есть он уменьшается в 1000 раз. Для сравнения: используемые сейчас алгоритмы обеспечивают типичное сжатие в 80 раз.
Предполагается, что алгоритм будет иметь большое значение в мобильных сетях 5G, коммерциализация которых ожидается в 2020 году. Позволяя обрабатывать гораздо больший трафик данных, чем существующие сети, сети 5G будут способствовать быстрому внедрению систем самоуправляемого движения. Fujitsu надеется подготовить коммерческую версию алгоритма для продажи автопроизводителям и другим компаниям в течение трех лет.
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