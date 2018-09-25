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Google утаила от пользователей новую функцию автоматической авторизации
14:52 24.09.2018 |
Компания Google внесла существенное изменение в работу своего браузера Chrome. Нововведение вызывает серьезные опасения с точки зрения конфиденциальности, и компания нигде не упоминает о нем.
Согласно сообщениям в Сети, начиная с версии Chrome 69 (вышла 5 сентября), при каждом посещении принадлежащего Google сайта через Chrome браузер автоматически авторизует пользователей в системе Sync. Эта система позволяет пользователям авторизоваться в Chrome с помощью их учетных записей Google и по желанию загружать и синхронизировать локальные данные браузера (историю, пароли, закладки и пр.) с серверами Google.
Sync присутствует в Chrome уже несколько лет, но до сих пор не была привязана к сервисам Google. Пользователи могли осуществлять серфинг в интернете, будучи авторизованными в своей учетной записи Google, но при этом история поиска не загружалась на серверы компании. Теперь же при авторизации в принадлежащем Google сервисе (например,в Gmail), пользователь автоматически авторизуется в Chrome.
Появившаяся в Chrome функция автоматической авторизации вызвала негодование у многих пользователей. По их мнению, теперь Google сможет более точно сопоставлять трафик с определенными браузерами и устройствами. Тем не менее, инженеры компании поспешили развенчать сомнения пользователей. Автоматическая авторизация не запускает процесс синхронизации локальных данных с серверами Google - на это пользователь сам должен дать разрешение с помощью клика.
Как пояснили инженеры, новая функция была добавлена как раз из соображений безопасности. Механизм автоматической авторизации предназначен для тех, кто работает с компьютерами и браузерами общего пользования. Если одним и тем же браузером пользуется несколько человек, локальные данные одного пользователя могут быть ошибочно отправлены в учетную запись другого, а функция автоматическо авторизации должна это предотвратить.
Хотя введение новой функции является вполне логичным, пользователи все равно негодуют. Во-первых, Google не оставила за ними возможности самим выбирать, авторизоваться автоматически или нет, а во-вторых, компания «забыла» сообщить им он нововведении.
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