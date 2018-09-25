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Дионисий Галикарнасский
В США вынесен приговор создателю «VirusTotal для киберпреступников»
12:01 24.09.2018 |
Латвийский резидент Русланс Бондарс приговорен в США к 14 годам лишения свободы за создание и управление online-сервисом Scan4you, с помощью которого киберпреступники могли провести проверку на предмет детектирования вредоносного ПО антивирусными решениями.
Согласно сообщению Минюста США, 38-летний Бондарс помогал вирусописателям атаковать американские предприятия. Как минимум с 2009 года по 2016 год он являлся оператором сервиса Scan4you, за плату предоставлявшего злоумышленникам возможность проверить, будут ли вредоносные программы обнаружены антивирусами на компьютерах пользователей, включая защитные решения, используемые крупными ретейлерами, финансовыми организациями и государственными структурами. В результате киберпреступники смогли похитить данные порядка 40 млн кредитных карт, около 70 млн электронных адресов, телефонные номера и другую конфиденциальную информацию. В одном из случаев действия злоумышленников нанесли ущерб в размере примерно $292 млн.
Также Scan4you использовался разработчиком вредоносного ПО Citadel, с помощью которого было инфицировано более 11 млн компьютеров по всему миру. В общей сложности ущерб оценивается в более чем $500 млн. Автор Citadel воспользовался одной из функций Scan4you, позволявшей интегрировать интерфейс сервиса непосредственно с вредоносной программой. Таким образом пользователи Citadel получили возможность проводить проверки, не обращаясь к сервису напрямую.
В июле минувшего года в США был осужден соавтор вредоноса Citadel российский программист Марк Вартанян, известный как Kolypto. За участие в создании и распространении Citadel Вартанян получил пять лет лишения свободы с последующей депортацией в РФ после отбытия срока.
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