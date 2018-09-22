Финансовые новости
- |
- 22.09.18
- |
- 00:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украинец собрал на Kickstarter $186 тыс на производство наушников
22:37 21.09.2018 |
Украинский стартап Verum Audio собрал $185,7 тысяч на краудфандинговой площадке Kickstarter. Об этом сообщает издание Vector.
Создатель Verum, харьковчанин Роман Ландик, собирал деньги на производство наушников для аудиофилов с технологией, которую, по словам создателя, нет на масс-маркете.
Наушники Verum 1 Ландик разрабатывал два года. Финальная модель получила следующие характеристики:
* Вес - 470 г,
* Толщина мембраны - 0,008 мм,
* Активные драйверы площадью 52 кв. см и диаметром 82 мм,
* Чувствительность - 96 дБ.
По словам Романа Ландика, вместо динамика в наушниках используется пленка толщиной в несколько микрон, которая колеблется в поле постоянных магнитов. Это позволило в десятки раз снизить массу подвижной системы, а значит уменьшить инерцию излучателя. В итоге Verum точнее воспроизводит сигнал.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Партия «Наши». Куда и зачем Мураев ушел от Рабиновича
|В августе промышленное производство сократилось на 0,5%
|Общий госдолг в августе сократился на 1,1% до $74,9 млрд
|Депутаты предлагают разрешить водителям авто в Украине не иметь при себе «прав»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинец собрал на Kickstarter $186 тыс на производство наушников
|Против Ryanair открыли дело из-за требования платить за ручную кладь
|Amazon представила умную колонку Echo Show второго поколения
|Представлен большой кроссовер Seat
|Peugeot представила ретропрототип e-Legend
|Смартфон Samsung Galaxy A7, оснащенный тройной камерой, стал первой моделью Samsung с боковым дактилоскопом
|В коде биткоина устранена критическая уязвимость, в течение двух лет угрожавшая сети
Это интересно
|Смартфон Meizu X8 оборудован чипом Snapdragon 710 и экраном с вырезом
|Meizu V8 и Meizu V8 Pro: смартфоны с 5,7" экраном HD+
|Дебют смартфона Meizu 16X: экран без выреза и три камеры
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Lite с 6,26" дисплеем и тремя камерами
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным сканером отпечатков пальцев
|Необычный ботнет уничтожает скрытых криптовалютных майнеров
|Audi представила электрический кроссовер e-tron