Amazon представила умную колонку Echo Show второго поколения

Устройство уже можно заказать на официальном сайте за $230, но к исполнению заказов компания приступит только 11 октября.

Больше всего изменился дизайн акустики - из подобия прикроватного будильника система превратилась в этакий кинескопный ТВ в миниатюре. И не в последнюю очередь и-за дисплея: 7-дюймовый экран оправлен в отставку, вместо него теперь используется 10-дюймовый разрешением 1280 х 800 пикселей.





В конфигурации устройства также камера разрешением 5 Мп, обеспечивающая трансляцию видео разрешением 720p, двухдюймовые неодимовые драйверы (суммарная мощность - 10 Вт), пассивный излучатель, призванный насытить звук низкими частотами. Однокристальная система осталась прежней - Intel Atom x5-Z8350, а вот габариты и масса изменились в сторону со знаком плюс: 246 x 174 x 107 мм и 1755 граммов против 187 x 187 x 90 мм и 1170 граммов у модели первого поколения.

Колонка оснащена адаптером Wi-Fi и поддерживает сетевой протокол ZigBee для взаимодействия с другими устройствами системы умного дома.

В плане программных возможностей новая Echo Show предлагает все то же самое, что и модель первого поколения, но с некоторыми дополнениями. К примеру, в устройстве появился интернет-просмотрщик, адрес в котором можно набирать как голосом через помощник Alexa, так и посредством экранной клавиатуры. Ну а одно из будущих обновлений принесет поддержку голосовых и видеозвонков через Skype.