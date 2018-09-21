Финансовые новости
- |
- 21.09.18
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Amazon представила умную колонку Echo Show второго поколения
14:13 21.09.2018 |
Устройство уже можно заказать на официальном сайте за $230, но к исполнению заказов компания приступит только 11 октября.
Больше всего изменился дизайн акустики - из подобия прикроватного будильника система превратилась в этакий кинескопный ТВ в миниатюре. И не в последнюю очередь и-за дисплея: 7-дюймовый экран оправлен в отставку, вместо него теперь используется 10-дюймовый разрешением 1280 х 800 пикселей.
В конфигурации устройства также камера разрешением 5 Мп, обеспечивающая трансляцию видео разрешением 720p, двухдюймовые неодимовые драйверы (суммарная мощность - 10 Вт), пассивный излучатель, призванный насытить звук низкими частотами. Однокристальная система осталась прежней - Intel Atom x5-Z8350, а вот габариты и масса изменились в сторону со знаком плюс: 246 x 174 x 107 мм и 1755 граммов против 187 x 187 x 90 мм и 1170 граммов у модели первого поколения.
Колонка оснащена адаптером Wi-Fi и поддерживает сетевой протокол ZigBee для взаимодействия с другими устройствами системы умного дома.
В плане программных возможностей новая Echo Show предлагает все то же самое, что и модель первого поколения, но с некоторыми дополнениями. К примеру, в устройстве появился интернет-просмотрщик, адрес в котором можно набирать как голосом через помощник Alexa, так и посредством экранной клавиатуры. Ну а одно из будущих обновлений принесет поддержку голосовых и видеозвонков через Skype.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Депутаты предлагают разрешить водителям авто в Украине не иметь при себе «прав»
ТОП-НОВОСТИ
|Реальный ВВП во втором квартале рос быстрее ожиданий НБУ
|Депутат Рады Мураев вышел из партии «За життя»
|МИД в пятницу направил России ноту о желании Украины прекратить действие договора о дружбе
|Приморский провал Путина. Куда заведет Россию растущая ненависть к «Единой России»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Против Ryanair открыли дело из-за требования платить за ручную кладь
|Amazon представила умную колонку Echo Show второго поколения
|Представлен большой кроссовер Seat
|Peugeot представила ретропрототип e-Legend
|Смартфон Samsung Galaxy A7, оснащенный тройной камерой, стал первой моделью Samsung с боковым дактилоскопом
|В коде биткоина устранена критическая уязвимость, в течение двух лет угрожавшая сети
Это интересно
|Meizu V8 и Meizu V8 Pro: смартфоны с 5,7" экраном HD+
|Дебют смартфона Meizu 16X: экран без выреза и три камеры
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Lite с 6,26" дисплеем и тремя камерами
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным сканером отпечатков пальцев
|Необычный ботнет уничтожает скрытых криптовалютных майнеров
|Audi представила электрический кроссовер e-tron
|Кому понадобился бургер без мяса и кто будет его есть