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Смартфон Samsung Galaxy A7, оснащенный тройной камерой, стал первой моделью Samsung с боковым дактилоскопом
13:25 20.09.2018 |
Многие ждали эту модель, и наконец-то дождались: оснащенный тройной камерой смартфон Samsung Galaxy A7 представлен официально. Новинка поступит в продажу этой осенью в некоторых странах Европы и Азии, но впоследствии география продаж расширится. О цене ничего не говорится, но, по слухам, она составит примерно $400.
Раз уж основная камера - главная особенность новинки, то с нее и начнем. Основной модуль представлен датчиком изображения разрешением 24 Мп и объективом с диафрагмой F/1,7, в дополнительном модуле применяется датчик разрешением 8 Мп и широкоугольный объектив с диафрагмой F/2,4 (угол обзора - 120°). Наконец, вспомогательный модуль, отвечающий за анализ глубины сцены, представлен датчиком разрешением 5 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2. Приличный набор аппаратных компонентов дополнен массой программных режимов и приемов вроде Live Focus, Selfie Focus, Pro Lightning Mode. Также есть AR Emoji и функция Scene Optimizer, заимствованная у Galaxy Note9.
Фронтальная камера смартфона представлена датчиком изображения разрешением 24 Мп, объективом с диафрагмой F/2,0 и собственной вспышкой.
Galaxy A7 оснащен 6-дюймовым экраном AMOLED разрешением 2220 х 1080 пикселей и восьмиядерным CPU частотой 2,2 ГГц. Вариантов памяти, традиционно, несколько: 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ.
В конфигурации также аккумуляторная батарея емкостью 3300 мА·ч, модем LTE Cat.6, двухдиапазонный адаптер Wi-Fi, модуль Bluetooth 5.0 (NFC - опционально), семь датчиков, из которых больше всего выделяется дактилоскоп - он вынесен на боковую грань и встроен в кнопку включения.
Смартфон работает под управлением ОС Android 8.0. Габариты и масса новинки - 159,8 x 76,8 x 7,5 мм и 168 граммов. Galaxy A7 поступит в продажу в четырех цветах: синем, черном, золотистом и розовом.
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