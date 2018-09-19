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Смартфон Meizu X8 оборудован чипом Snapdragon 710 и экраном с вырезом
21:27 19.09.2018 |
Компания Meizu расширила ассортимент смартфонов, официально представив аппарат с обозначением X8: продажи устройства начнутся до конца осени.
Новинка оборудована 6,15-дюймовым дисплеем с вырезом в верхней части. Применена панель формата Full HD+ (2220 × 1080 точек), для которой заявлен 83-процентный охват цветового пространства NTSC. Экран занимает 89,6 % площади фронтальной поверхности.
Спереди установлена 20-мегапиксельная камера. Сзади можно обнаружить двойную основную камеру на базе датчиков с 12 и 5 млн пикселей, а также дактилоскопический сканер.
«Мозгом» служит процессор Qualcomm Snapdragon 710 (восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 616). Предусмотрен выпуск трёх модификаций новинки: с 4 Гбайт и 6 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью соответственно 64 Гбайт и 64 Гбайт или 128 Гбайт.
Источником питания служит аккумуляторная батарея ёмкостью 3210 мА·ч. Функция быстрой подзарядки позволяет восполнить запас энергии на 50 % примерно за 30 минут.
Есть адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, а также порт USB Type-C. Габариты составляют 151,2 × 74,6 × 7,8 мм, вес - 160 граммов. Применена операционная система Android 8.1 (Oreo).
Аппарат будет предлагаться по цене от 230 до 290 долларов США в зависимости от объёма оперативной и флеш-памяти.
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