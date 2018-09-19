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Meizu V8 и Meizu V8 Pro: смартфоны с 5,7" экраном HD+
21:17 19.09.2018 |
Компания Meizu представила два относительно недорогих смартфона: устройства получили названия V8 и V8 Pro, а их продажи начнутся на этой неделе.
Обе новинки располагают 5,7-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 1440 × 720 точек и соотношением сторон 18:9. Яркость достигает 450 кд/м2.
Модель Meizu V8 несёт на борту четырёхъядерный процессор MediaTek MT6739 с графическим ускорителем PowerVR GE8100, 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт с возможностью расширения за счёт microSD-карты. Сзади установлена 13-мегапиксельная камера, спереди - 5-мегапиксельная. Применена аккумуляторная батарея ёмкостью 3200 мА·ч.
Модификация Meizu V8 Pro, в свою очередь, использует более мощный восьмиядерный чип MediaTek Helio P22 с графическим контроллером IMG PowerVR GE8320. В арсенале аппарата - 4 Гбайт ОЗУ, накопитель ёмкостью 64 Гбайт, двойная основная камера (12 Мп + 5 Мп), фронтальная 5-мегапиксельная камера и батарея на 3200 мА·ч.
Смартфоны наделены портом Micro-USB и 3,5-миллиметровым гнездом для наушников. Цена младшей версии составит около 120 долларов США, старшей - приблизительно 160 долларов.
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