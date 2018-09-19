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Дебют смартфона Meizu 16X: экран без выреза и три камеры
18:38 19.09.2018 |
Компания Meizu анонсировала смартфон среднего уровня 16X на операционной системе Android 8.0 Oreo: продажи новинки начнутся в самое ближайшее время.
Аппарат получил традиционный дисплей без выреза в верхней части. Размер составляет 6 дюймов по диагонали, разрешение - 2160 × 1080 точек. В область экрана интегрирован сканер отпечатков пальцев.
В смартфоне трудится процессор Qualcomm Snapdragon 710. Чип содержит восемь ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Обработка графики - задача контроллера Adreno 616. Имеется движок Artificial Intelligence (AI) Engine, отвечающий за ускорение операций, связанных со средствами искусственного интеллекта.
Объём оперативной памяти равен 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя - 64 или 128 Гбайт (плюс карта microSD). Во фронтальной части установлена 20-мегапиксельная камера. Двойная тыльная камера содержит сенсоры с 12 и 20 млн пикселей.
За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3100 мА·ч. Прочее оснащение включает адаптеры Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, приёмник GPS, 3,5-мм аудиоразъём и порт USB Type-C port. Устройство имеет размеры 151 × 73,5 × 7,5 мм и весит 154 грамма.
Новинка будет предлагаться по ориентировочной цене от 310 долларов США.
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