Китайская компания Xiaomi представила сегодня, 19 сентября, смартфон среднего уровня Mi 8 Lite под управлением операционной системы Android 8.х Oreo.

Аппарат оснащён экраном размером 6,26 дюйма по диагонали. Применена панель с разрешением 2560 × 1080 точек и соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана предусмотрен вырез: в нём установлена 24-мегапиксельная фронтальная камера на основе датчика Sony IMX576.

«Сердце» аппарата - процессор Snapdragon 660. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

Новинка будет доступна в версиях с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти. В первом случае вместимость флеш-модуля составляет 64 Гбайт, во втором - 64 или 128 Гбайт. Дополнительно можно задействовать карту microSD.

В тыльной части располагается сдвоенная камера. Она объединяет сенсоры с 12 и 5 млн пикселей. Предусмотрена светодиодная вспышка. Кроме того, сзади размещён дактилоскопический сканер.

В арсенале аппарата - адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 3350 мА·ч. Габариты составляют 156,4 × 75,8 × 7,5 мм, вес - 169 граммов.

Цена Xiaomi Mi 8 Lite - от 200 до 290 долларов США в зависимости от объёма памяти. Продажи начнутся 25 сентября.