Финансовые новости
- |
- 19.09.18
- |
- 18:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Lite с 6,26" дисплеем и тремя камерами
15:02 19.09.2018 |
Китайская компания Xiaomi представила сегодня, 19 сентября, смартфон среднего уровня Mi 8 Lite под управлением операционной системы Android 8.х Oreo.
Аппарат оснащён экраном размером 6,26 дюйма по диагонали. Применена панель с разрешением 2560 × 1080 точек и соотношением сторон 19:9. В верхней части экрана предусмотрен вырез: в нём установлена 24-мегапиксельная фронтальная камера на основе датчика Sony IMX576.
«Сердце» аппарата - процессор Snapdragon 660. Чип объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический контроллер Adreno 512 и сотовый модем X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.
Новинка будет доступна в версиях с 4 и 6 Гбайт оперативной памяти. В первом случае вместимость флеш-модуля составляет 64 Гбайт, во втором - 64 или 128 Гбайт. Дополнительно можно задействовать карту microSD.
В тыльной части располагается сдвоенная камера. Она объединяет сенсоры с 12 и 5 млн пикселей. Предусмотрена светодиодная вспышка. Кроме того, сзади размещён дактилоскопический сканер.
В арсенале аппарата - адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO и Bluetooth 5 LE, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C и аккумуляторная батарея ёмкостью 3350 мА·ч. Габариты составляют 156,4 × 75,8 × 7,5 мм, вес - 169 граммов.
Цена Xiaomi Mi 8 Lite - от 200 до 290 долларов США в зависимости от объёма памяти. Продажи начнутся 25 сентября.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Стала известной схема, по которой Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
|Профильный комитет забраковал законопроекты по «евробляхам»
|Забыв о «Новом курсе». Зачем Тимошенко косплеит Порошенко
|«Новая газета» указала на несоответствия в доказательствах РФ по MH17
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Lite с 6,26" дисплеем и тремя камерами
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным сканером отпечатков пальцев
|Необычный ботнет уничтожает скрытых криптовалютных майнеров
|Audi представила электрический кроссовер e-tron
|Кому понадобился бургер без мяса и кто будет его есть
|Samsung начнёт оснащать смартфоны боковым дактилоскопическим сканером
Это интересно
|Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
|Глава Huawei пообещал складной смартфон с гибким экраном в течение года
|Шнобелевская премия — 2018: американские горки против камней в почках и как муха меняет вкус вина
|Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
|В Амстердаме предлагают отказаться от авто в рамках эксперимента
|Мошенники используют новый трюк для «заморозки» браузеров своих жертв
|Facebook начал проверять на достоверность фотографии и видео