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Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным сканером отпечатков пальцев
13:59 19.09.2018 |
Компания Xiaomi официально представила мощный смартфон Mi 8 Screen Fingerprint Edition (он же Mi 8 Pro), оснащённый 6,21-дюймовым дисплеем AMOLED с вырезом в верхней части.
В аппарате применён высокопроизводительный процессор Qualcomm Snapdragon 845. Покупатели смогут выбирать между версиями с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-модуля в обоих случаях составляет 128 Гбайт (расширяется за счёт карты microSD).
Экран обладает разрешением 2248 × 1080 точек. Непосредственно в области дисплея размещён дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.
Основная камера объединяет два 12-мегапиксельных сенсора; предусмотрена система оптической стабилизации изображения. Фронтальная камера наделена 20-мегапиксельным датчиком. Реализована система идентификации пользователей по лицу (функция IR Face Unlock).
Аппарат несёт на борту адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac (2×2 MU-MIMO) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС/Beidou и модуль NFC. Предусмотрен порт USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3400 мА·ч с функцией быстрой подзарядки Quick Charge 4+.
Стоимость Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition в Китае начинается с отметки $465. За версию с 8 ГБ ОЗУ попросят $525.
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