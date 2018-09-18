Samsung начнёт оснащать смартфоны боковым дактилоскопическим сканером

Компания Samsung обнародовала тизер-изображения, говорящие о скором выходе двух новых смартфонов, которые пополнят ассортимент относительно недорогих аппаратов южнокорейского гиганта.

Речь идёт о моделях Galaxy J6+ и Galaxy J4+. Обе они будут поставляться с операционной системой Android 8.1 (Oreo). Покупатели смогут выбирать между различными вариантами цветового исполнения.

Сообщается, что Galaxy J6+ станет первым смартфоном Samsung с дактилоскопическим сенсором в боковой части. Подобные решения применяют такие компании, как Sony и Meizu.

Известно также, что аппарат Galaxy J6+ получит двойную камеру, которая расположится в тыльной части корпуса.

Если верить предварительной информации, обе новинки будут наделены экраном Infinity Display с узкими рамками. Аппарат Galaxy J4+ сможет идентифицировать пользователей по лицу. Сказано о поддержке двух SIM-карт.

Ожидается, что анонс новинок состоится в текущем или следующем месяце. Цена аппаратов будет раскрыта позднее.