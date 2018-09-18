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Samsung начнёт оснащать смартфоны боковым дактилоскопическим сканером
09:40 18.09.2018 |
Компания Samsung обнародовала тизер-изображения, говорящие о скором выходе двух новых смартфонов, которые пополнят ассортимент относительно недорогих аппаратов южнокорейского гиганта.
Речь идёт о моделях Galaxy J6+ и Galaxy J4+. Обе они будут поставляться с операционной системой Android 8.1 (Oreo). Покупатели смогут выбирать между различными вариантами цветового исполнения.
Сообщается, что Galaxy J6+ станет первым смартфоном Samsung с дактилоскопическим сенсором в боковой части. Подобные решения применяют такие компании, как Sony и Meizu.
Известно также, что аппарат Galaxy J6+ получит двойную камеру, которая расположится в тыльной части корпуса.
Если верить предварительной информации, обе новинки будут наделены экраном Infinity Display с узкими рамками. Аппарат Galaxy J4+ сможет идентифицировать пользователей по лицу. Сказано о поддержке двух SIM-карт.
Ожидается, что анонс новинок состоится в текущем или следующем месяце. Цена аппаратов будет раскрыта позднее.
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