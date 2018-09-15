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Глава Huawei пообещал складной смартфон с гибким экраном в течение года
23:46 14.09.2018 |
Исполнительный директор Huawei Devices Ричард Ю (Richard Yu) в интервью немецкой газете Die Welt раскрыл подробности о выходе складного смартфона с гибким дисплеем от компании Huawei.
Он отметил, что компания уже работает над таким устройством и планирует выпустить его в течение года. По словам топ-менеджера, пользователи не перешли с компьютеров на смартфоны во многом из-за слишком маленьких экранов последних. Эта ситуация может измениться с появлением устройств со складным экраном.
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