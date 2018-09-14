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Facebook начал проверять на достоверность фотографии и видео
09:03 14.09.2018 |
Компания Facebook начала проверять фотографии и видео на достоверность. Об этом в корпоративном блоге в четверг, 13 сентября, сообщила менеджер компании по продуктам Антония Вудфорд. По ее словам, прежде подобная практика действовала лишь в отношении текстовых публикаций. Компания "активно работает над новыми технологиями", чтобы "разобраться с иными формами дезинформации", подчеркнула Вудфорд.
Для выявления потенциально ложного контента компания разработала самообучающуюся модель. В числе используемых ей методов - обратная связь с пользователями социальной сети. Затем полученные фотографии и видео отправляют на фактчекинг независимым партнерам Facebook, большинство из которых обучены техникам визуальной проверки подобных материалов. Для извлечения текста из фотографий проверяющие используют метод оптического распознавания символов, отметила представитель компании.
В августе из Facebook и сервиса для обмена фотографиями Instagram из-за "скоординированного неаутентичного поведения" были удалены более 650 страниц, групп и учетных записей. Публикуемые на этих страницах материалы были направлены на дезинформацию пользователей, сообщила администрация соцсети.
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