Facebook начал проверять на достоверность фотографии и видео

Компания Facebook начала проверять фотографии и видео на достоверность. Об этом в корпоративном блоге в четверг, 13 сентября, сообщила менеджер компании по продуктам Антония Вудфорд. По ее словам, прежде подобная практика действовала лишь в отношении текстовых публикаций. Компания "активно работает над новыми технологиями", чтобы "разобраться с иными формами дезинформации", подчеркнула Вудфорд.

Для выявления потенциально ложного контента компания разработала самообучающуюся модель. В числе используемых ей методов - обратная связь с пользователями социальной сети. Затем полученные фотографии и видео отправляют на фактчекинг независимым партнерам Facebook, большинство из которых обучены техникам визуальной проверки подобных материалов. Для извлечения текста из фотографий проверяющие используют метод оптического распознавания символов, отметила представитель компании.

В августе из Facebook и сервиса для обмена фотографиями Instagram из-за "скоординированного неаутентичного поведения" были удалены более 650 страниц, групп и учетных записей. Публикуемые на этих страницах материалы были направлены на дезинформацию пользователей, сообщила администрация соцсети.