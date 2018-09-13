Создатели Physical Keyboard Mod для Moto Z решили выпустить собственный смартфон вместо мода

Весной прошлого года была запущена кампания по сбору средств на модуль Physical Keyboard Mod для смартфонов Moto Z. В итоге было собрано 164 тыс. долларов, а в продажу модуль должен был поступить еще прошлым летом.

Теперь же разработчики объявили, что им не хватило собранных средств. Оставшихся денег хватило бы лишь для производства 3000 модов, тогда как минимальная партия должна была составить 14000 единиц (такое количество комплектующих требовалось по заказу с одним из поставшиков). Магазины, которые официально продают Moto Mod, не заинтересовались Physical Keyboard Mod.

Толщина смартфона с подключенным модом составляла 12 мм, масса также получилась очень большой, а устройство становилось не очень комфортным в использовании.

Тем, кто поддержал разработчиков, предлагают два варианта. Первый: получить свои деньги до 30 сентября обратно через PayPal. Второй: получить скидку на эту сумму на новый смартфон Q-device со сдвижной физической клавиатурой, который находится в активной стадии разработки. Он гораздо тоньше и легче, при этом изготовлен из премиальных материалов, а не из пластика, и имеет более технически совершенные характеристики, чем Moto Z.

Средства на выпуск Q-device у разработчиков УЖЕ есть. Кампаний по сбору денег проводить не будут. Выпуск смартфона ожидается в четвертом квартале 2018.

Мы не знаем, стала ли разработка нового смартфона причиной нехватки средств на выпуск Physical Keyboard Mod.