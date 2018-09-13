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Состоялся анонс смартфона Huawei Maimang 7
23:44 12.09.2018 |
Как и ожидалось, компания Huawei представила сегодня в Китае смартфон под названием Maimang 7. Модель среднего уровня на европейском рынке была выпущена немногим ранее как Mate 20 Lite, хотя некоторые различия у них имеются.
Одной из главных особенностей смартфона стали четыре камеры. Основная камера получила датчики разрешением 20 и 2 Мп, фронтальная - 24 и 2 Мп. Смартфон поддерживает технологию графического ускорения GPU Turbo, а также ряд функций для камеры на базе системы искусственного интеллекта, таких как распознавание сцены съёмки и создание 3D-эмодзи.
Смартфон оснащается дисплеем диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей, аккумулятором на 3750 мА·ч, SoC Kirin 710, 64 ГБ флэш-памяти. В отличие от Mate 20 Lite, вместо 4 ГБ оперативной памяти китайская версия получила 6 ГБ. Устройство работает под управлением Android 8.1 с фирменной оболочкой EMUI 8.2.
Смартфон имеет размеры 158,3 х 75,3 х 7,6 мм и весит 172 грамма. Huawei Maimang 7 предлагается в чёрном, синем и золотистом цветах корпуса. Цена на него составляет 349 долларов. Продажи начнутся с 15 сентября, а пока принимаются предварительные заказы.
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