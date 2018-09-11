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Лучший смартфон по соотношению цены и производительности в AnTuTu — Xiaomi Redmi Note 5
22:44 10.09.2018 |
Разработчики ПО AnTuTu опубликовали рейтинг лучших смартфонов с точки зрения цены и производительности, разделив их по ценовым категориям.
Итак, в категории до 1000 юаней (до 145 долларов) тройка лидеров выглядит так: Xiaomi Redmi Note 5 в версии 3/32 ГБ, Meizu M6s в такой же конфигурации и Redmi 6A в конфигурации 2/16 ГБ.
В категории от 1000 до 2000 юаней (145-290 долларов) два первых места достались смартфонам 360 N7 Lite и 360 N7, а третью строчку занял Honor Play.
В категории 2000-3000 юаней (290-435 долларов) победителями стали Meizu 16th, Xiaomi Mi 8 и Xiaomi Black Shark.
Ну а категорию свыше 435 долларов возглавили Meizu 16th Plus, OnePlus 6 и Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.
Если же сравнить все категории по баллам, то выйдет, что лучший смартфон по соотношению цены и производительности в AnTuTu - Xiaomi Redmi Note 5.
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